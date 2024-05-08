鄧麗欣唔認Dry　冇拖拍都好滋潤

鄧麗欣（Stephy）與森美今日（8日）在九龍塘出席慈善活動，今次主題圍繞賑災，Stephy指近年天氣反常，好似近日就出現大暴雨，覺得除了救災外，善後工作與心理輔導亦相當重要，若有機會探訪災區，自己也樂意參與，她說：「上年10號風球，屋企都吹爛咗個窗同埋漏水，早幾日暴雨屋企又漏水，啲牆都有滲水，都有啲擔心，所以不時檢查啲窗，加上屋企附近有塌樹，所以都冇出去。」不過她指相當喜歡現在的住所，早前亦修葺過，所以不會搬屋。

講到林明禎近日因身體狀況而宣布停工，Stephy說：「金像獎嗰日見佢狀態又冇乜嘢，只係有少少唔舒服，呢件事之後都有訊息問候佢，知道佢康復得七七八八，佢都講話就快可以復工。佢咁瘦，其實真係好捱得，佢好忙，見佢拍戲嗰陣都好攰，有時就算病咗都要繼續開工。」被問到會否因此特別注重自己健康，Stephy就表示一向都有十分注意身體健康，自己崇尚自然，不太喜歡吃藥，會靠做運動及補充營養保持健康。

至於問到可會找個男朋友獲愛情滋潤，不會那麼Dry？她即搞笑反問說：「乜我好Dry咩？你唔覺得我好滋潤㗎咩？生活上唔係淨係得愛情，你睇我都活得幾豐富。」講到有愛情更加圓滿、更加豐富，她則說：「人生有好嘅長路要走，可以慢慢去圓滿嘅。」