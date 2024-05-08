林峯恥笑伍允龍被KO：我都有問候佢嘅！

林峯、胡子彤和張文傑今日（8日）出席《九龍城寨之圍城》電影展覽會，與現場學生互動分享拍攝時的點滴，其中林峯表示最難忘有一場戲在試位時，因差錯腳而由二樓跌落一樓，但導演一叫開機就埋位繼續拍攝。談及新片的香港票房現已破2,700萬，張文傑笑言每日如睇股票行程，又說：「見到導演時，佢都問我拍咗部咩戲呢？點會咁，自己都估唔到。」可有信心破香港最高票房紀錄？林峯覺得已盡本分做到足，希望觀眾繼續支持。胡子彤自言目標未必是票房，而是再開拍另一齣戲，林峯認為有更好票房，才有更高機會

再開拍：「拍續集定係原班開拍全新一齣戲，就交畀導演諗，我哋乜都得，但如拍文藝戲就太浪費班底，要Keep住郁，咁先熱血，動作片都係香港特色之一。」

林峯透露電影幾曰後舉行慶功宴，但要齊集演員非易事，胡子彤表示電影拍攝完，因疫情關係也未食過煞科宴，張文傑笑謂：「唔好畀說話導演聽啦，我都耿耿於懷。」

談及伍允龍出席電影謝票活動時被觀眾KO，林峯笑謂有取笑伍允龍：「高手喎！我哋全部都有問候佢嘅，呢次係意料之外，估唔到嘅，觀眾真係好投入，喺街度都叫我喺戲中嘅名。」問日後再謝票可會和觀眾保持距離或取消互動環節？胡子彤表示謝票是和觀眾的最佳互動方法，經過伍允龍被襲事件，相信各演員會小心外，亦會提高警覺，如發覺有異樣，即和觀眾保持距離，而現場司儀會照顧演員，林峯亦謂：「拍完《九龍城寨》，各演員身手有番咁上下。」