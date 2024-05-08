佘詩曼林峯親熱戲曝光　羅子溢奸到出汁

2022年熱播劇《家族榮耀》續集《家族榮耀之繼承者》，除有原班幕後精英加持，幕前陣容超鼎盛。劇集將於本月13日首播，連日來先後推出一系列圍繞佘詩曼、羅子溢及羅嘉良權鬥，及佘詩曼、林峯、羅子溢、羅嘉良的角色介紹宣傳片。片段所見，相隔9年再度合作的阿佘與林峯依然火花十足，除了眼神充滿愛意，宣傳片還曝光了二人唯美又浪漫的親吻片段，網民期待的我最愛的CP，終於再一起拍劇了。至於家族繼承者之戰，主要角力人物是佘詩曼飾演的丘皓兒及羅子溢飾演的丘智斌，而林峯飾演的高浚及羅嘉良飾演的丘守義，則分別是協助二人爭奪繼承者寶座的重要角色。

羅子溢首次挑戰最奸角色，演繹玩世不恭、沉迷享樂及女色，為了爭權達到目的不擇手段。宣傳片所見，子溢劇中每個眼神都饒有深意，與阿佘的清澈自信眼神形成強烈對比。另外，繼阿佘被掌摑片段曝光後，新系列宣傳片亦先後曝光了羅嘉良怒摑羅子溢、梁靖琪及吳岱融的精彩片段，盡顯劇集張力。在曝光的宣傳片中，還有一幕是陳靜飾演的丘家大少奶朱麗琪，手持利刀準備刺向余安安飾演的二少奶戴綺婷，畫面可謂矚目驚心。