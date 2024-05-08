劉佩玥建議三點式谷收視　馮盈盈：我唔除得

視帝陳展鵬、林夏薇、劉佩玥及馮盈盈等，下午出席無綫劇集《逆天奇案2》宣傳活動。盈盈以戲中「滑浪Look」現身幫手谷收視，盡騷纖腰、事業線及白滑長腿，成全場焦點，連劉佩玥亦忍不住提議她應該三點式上陣，盈盈靦腆回應：「我唔除得件外套，因為有啲部位冇搽潤膚膏，兩截色好肉酸呀！」

談到性感上陣，盈盈大方表示：「咁配合劇情都OK嘅。（好耐冇試過三點式公開人前？）工作上真係少。（好搶鏡。）多謝。」問到劉佩玥倘若收視再升的話，會否同樣向視迷們「派福利」，她笑答：「如果減肥成功，夏天著（三點式）嚟影吓相都可以嘅，依家努力緊，已經減咗好多，遲啲可能嚇大家一跳！」

至於今次扮演「巴辣八婆仔」，劉佩玥坦言外界接受度高，自己未有被「當街鬧」：「不過呢類角色暫時要成絕響，因為嚟緊我參演其他劇集，角色都比較沉鬱啲。演八婆仔其實好攰，因為開工要用好多Energy。」至於前男友鍾文浩日前亮相無綫節目，被網民大讚靚仔，她笑說：「依家我哋嘅工作範疇都唔一樣，平時好少交集，所以我都唔知（對方拍節目）。（心急想再拍拖？）唔會嘞，我都話咗兩年內唔諗呢樣嘢。」