本日日本：潮牌聯乘！《光之美少女》型格高跟運動鞋登場

《光之美少女》是東映動畫非常成功的系列，至今開播超過20年，每年都有新系列推出。初代的美墨莎莎（黑天使）及雪城乃香（雪天使）黑白二人組，以紮實的打戲與物理攻擊改變一般人對美少女動畫的印象，成為了系列裏的人氣角色。曾與《山T女福星》、《新世紀福音戰士》等聯名的日本女裝鞋品牌MAYLA最近就與《光》合作，推出分別以黑天使和雪天使為主題的兩款高跟短靴，將二人的元素變成優雅的高跟運動鞋 ，對於粉絲們來說，就算不穿也要買來珍藏！黑天使款以黑及粉紅為主色，雪天使款則是白及粉藍為主色，兩款鞋結合了高跟鞋和運動鞋的最佳功能，並配有3款鞋帶，可根據當天的心情進行搭配。而鞋子的開口處採用褶邊設計，靈感來自兩位主角的戰鬥服袖口。加上鞋子採用了金銀絲面料和緞等不同材料製成，走路時會閃閃發光，非常搶眼醒神。就連鞋盒依照二人不同的衣服設計，不只外部有特色，盒內更有她們的插圖，十分精美！即日起至6月2日可於網站預購，各32,780日圓（約HK$1,672）。