陳展鵬向林夏薇跪地「求婚」　 勾起甜蜜回蜜

視帝陳展鵬於無綫劇《逆天奇案2》內，獲林夏薇（薇薇）主動出擊「求婚」，2人今午出席（8日）宣傳活動時，展鵬則被安排單膝下跪重演求婚一幕。問到有否勾起當日自己向太太單文柔求婚的情景，他說：「梗係有啦。（當日都跪地？）係，呢啲必須要做嘛，結婚一世人一次。（老婆讚你喺劇內，型到想同佢生多個喎。）我哋認真緊，順其自然啦。」

問到薇薇當日被老公求婚，是否同樣浪漫，她即自爆說：「我想話呢套劇喺我屋企出現一幕奇觀，就係我老公睇到喊。佢喊得好犀利，我就反而喺度笑，佢仲投入到話要放狗去咬害展鵬嘅方力申，我老公平日唔易喊，佢咁嘅表現令我好有信心。（你向展鵬求婚，佢有冇呷醋？）佢話佢係現實中嘅森Sir（展鵬角色）喎，依家係我哋最大嘅CP粉。」

至於展鵬則指囡囡「小豬比」性格感性，以往睇其主演的劇集，都試過睇到喊：「又試過同佢喺運動會扯大纜，我個身微彎佢已經覺得我跌到，跟住爆喊，所以劇集播嘅時候，我就陪住佢做其他嘢。（佢見到你同其他女演員嘅結婚戲呢？）佢反而接受到，因為知係假嘅，佢好似接受到爸爸有好多個老婆，包括吳若希，哈哈！」