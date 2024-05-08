胡杏兒演內地劇獲封「古典夫人」　與孫儷時隔7年再鬥戲

視后胡杏兒有份參演的大熱內地劇集《惜花芷》，開播以來成為網絡熱話，日前播出大結局，杏兒飾演的潑辣三夫人夏金娥，性格精於計算帶點勢利，但非常明白事理，由於造型柔美優雅，深得劇迷喜愛，杏兒更被網民起命叫「古典夫人」。杏兒開心表示：「呢個角色一開始都幾潑辣，口硬心軟，觀眾鍾意我演呢類比較氣勢強勁嘅角色，睇完感覺好爽，其實我都鍾意演呢類角色，有得同人鬧下交吖嘛。我都希望香港嘅觀眾可以睇到，始終自己有一段時間冇拍古裝。」杏兒角色跟家族的其他夫人，戲內明爭暗鬥，但戲外感情相當融洽，杏兒回想去年拍攝點滴，難忘與一眾演員包括張婧儀、胡一天和資深藝人高雄等相處的快樂時光，大家會一齊研究如何拍攝，加強角色之間的張力，煞科時大家都非常不捨，不停合照留念。杏兒又講起去年拍攝期間，剛好身在橫店的秦沛專程來到片場探班，令她非常感動。

對杏兒來說，今次參演另一難忘地方，就是在橫店拍攝時候正值炎夏：「我哋好多時都係喺廠入面拍攝，雖然有冷氣，但係着住闊袍大袖，梳住個古裝頭，戴上頭飾都真係幾熱，唯一好處就係流汗可幫忙減肥，哈哈！」除了戲服帶來的挑戰，杏兒在內地拍劇，與老公Philip及3個寶貝仔Brendan、Ryan以及3歲細仔Liam分隔兩地，杏兒寧願犧牲休息時間，趁空檔便返香港與家人相聚，她表示：「自己變咗做空中飛人，老公都叫我計下過去一年有幾多次坐飛機，坐高鐵返嚟香港，但我都捱得，同覺得一切都值得，好開心大家都鍾意呢個角色。」不過她都未有休息機會，現在同時接拍兩套劇集，分別是跟羅晉合演的《時差一萬公里》，以及跟孫儷演出的《三十九二十八》，與孫儷曾合作《那年花開月正圓》，時隔7年再次同框演出，早前開拍消息一出，即時牽起劇迷集體回憶，期待兩位視后再一次互鬥演技。