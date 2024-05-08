JW家姐大解放　浸泡泡浴遮重要部位

歌手JW（王灝兒）是一名中菲混血兒，雖然個子不算高，但每次以性感打扮示人都令人眼前一亮。JW還有個姐姐CW王仙兒（Cindy），同樣外貌身材出眾，可惜同她冇意入行，反而選擇做律師，更早已嫁人並成為人母，最近CW一家三口去酒店提早慶祝母親節，就來個大解放，令人驚艷。

JW家姐CW八年前嫁外籍老公Paul成為「Mrs Nolan」，她前日（6日）在社交網分享一輯泳照，並與囝囝Amias在酒店無邊際泳池玩水，大晒纖瘦Fit爆身材。到昨日（7日）CW更上載在酒店房內浸浴的照片，一開始只見到她望着一望無際的維港景晒出玉背，另一張則是她閉目躺在浴缸享受，當中只有泡泡遮住重要部位，但依然非常性感。

最後一張則是CW與囝囝浸泡泡浴，老公雖然都在房內，但就似未有這種「禮遇」。CW發文指：「來這間美麗的海景套房度假，對我來說是一個提前的母親節慶祝活動，因為我們將在母親節期間飛往意大利參加朋友的婚禮，在這如此值得放上社交網的浴缸，來個可欣賞美景的泡泡浴，永遠是個最好主意！」CW又有分享一段參觀整間超大房間的影片，並由Amias負責帶大家觀看，而他同樣認為這洗手間很漂亮。