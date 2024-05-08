林淑敏患乳癌怨天問：點解係我？

由洪永城、宋宛穎、何沛珈及魏韵芝擔任主持的無綫健康資訊節目《早D知早D醫》，昨晚（7日）播出的一集，請來乳癌康復者林淑敏（Mandy）分享抗癌經歷，本身為長跑好手兼是馬拉松常客的Mandy，更與何沛珈一同跑步，發放健康正能量。

提到2010年確診第二期乳癌，透露當年因摸到乳房位置有硬塊而立即求醫，事隔14年，Mandy對醫生當時的反應及說話仍然記憶猶新，她表示：「醫生開頭好樂觀，話『如果係水的話，幫你抽完就走得啦！』，但照完超聲波後發現有少少問題。醫生好沉默，之後抽組織，第一針係『椰絲』，第二針都係『椰絲』，第三針……全場唔出聲，結果報告顯示患上早期乳癌。」Mandy曾怨天問：「點解係我？」幸努力維持樂觀正面心態，始能撐過多年的抗癌旅程，她表示：「醫生同我講：『你唔會死嘅，你離死亡好遙遠，但係必須要花時間面對，治療並唔係傷風感冒，一兩個星期搞得掂。』」

Mandy接受移除腫瘤手術，再接受4針化療和18針標靶治療注射。由第一針化療後，她便開始出現脫髮副作用，頭皮更一度痕癢至受不了，她指當時直接狠心把頭髮扯掉：「痕到搞唔掂，自己抆甩佢（頭髮），一抆就甩，之後舒服晒。」患病前飲食習慣相當不健康，愛吃很多加入人工防腐劑的食品，患病後她會自備健康餐開工，有自家湯水及蔬果，飲食習慣180度大轉變，更養成良好的跑步習慣，價值觀亦有極大改變：「依家活在當下，保持情緒開朗，對病情好重要。」