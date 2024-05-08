伍允龍真打不留力　拍戲最驚誤傷前輩

武打影星伍允龍從影以來拍過逾40部電影，每次埋位都使出真功夫，今次在電影《九》中演「王九」一角入型入格，首次飾演此類癲喪反派的他，坦言角色招數奇怪，初時都擔心踩過界會好「核凸」，但幸好拍出來效果不錯，令觀眾完全認不出他。

伍允龍表示近日有街坊叫其戲中名字，直言很開心，「觀眾對角色深刻，係好窩心。」他又透露開拍前，鄭保瑞導演認為他應該接受新挑戰，笑言「我做演員無形象無包袱，有得發揮好玩就接受，同埋最緊要我係瑞導嘅粉絲。」

戲中他要打洪金寶及古天樂，被問到打邊個最大壓力？伍允龍表示跟古天樂打戲較少，與洪金寶就合作多次，「雖然我做武師好多年，但都有啲緊張，因為佢係大師，記得嗰次我哋十足Dance Partner跳舞咁，佢會按低我個頭，臉又剛好向着鏡頭，啱啱到位，拍得好舒服。佢始終係前輩級演員，今次最大憂慮係做好自己，唔好令前輩受傷最緊要。」由頭打到尾，伍允龍幸無受傷，反而跑步鍛煉時弄傷小腿舊患，後來拍追打戲份，在後巷跳三級樓梯又搞到肌肉撕裂，「嗰場戲其實是最後拍，當時我係跑到一拐一拐。」戲中他更大展歌喉，唱出張國榮的《Monica》，笑稱幸好不用唱得好聽，又指唱歌並非他強項，還是拍打戲好。

重提日前在謝票時遭男觀眾偷襲推跌，他明白觀眾睇得太過投入，笑言並非首次，「之前《惡戰》喺內地宣傳都試過，可能觀眾有啲分唔清人和角色，今次因為無防備，我係嚟宣傳電影，唔係為武館保住招牌，觀眾係有啲衝動，但無惡意，明白嘅！」伍允龍指以前父親開武館都經常有人來比試武術，每次父親都會派他上陣，自己會抱着學習心態比試。

問到可有信心憑此片入圍最佳男配角？他則稱不敢抱奢望，但希望可以發揚功夫電影。他在2019年開設製作室，但因遇上疫情工作停滯不前，當時感到好灰，後來因一位外國監製的說話，令他重新振作：「佢話無論聽到100個No都唔緊要，一個Yes就得。」而近日製作室終於成功做了三個故事，他希望動作電影潮流能繼續，讓更多動作演員可以參與，他深信動作電影發源地始終是香港，希望自己能夠爭氣。

髮型：Calvin Yuk

化妝：Cosette Lee

服裝：I.T