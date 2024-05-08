蕭正楠洗靖峰飾「父子」掀熱議　最難忘一鏡到底場口

歌手冼靖峰（Archie）和蕭正楠（Edwin）在無綫劇《神耆小子》中飾演「父子」，Archie在演戲方面雖然是新丁，但喜劇節奏意外地好，與Edwin談判的場口，Archie以主持式口脗如：「咁你有咩回應？」、「冷靜啲呢位先生」等持平說話，配以Edwin的搞笑式嬲怒表情，大爆笑彈，網民普遍給予正評，指：「喺蕭正楠屋企嗰場笑C」、「Archie雖然唔靚仔，但第一次拍劇又咁重戲份表現都幾好」、「初初拍劇仲要咁重戲份算係咁啦」。不過Edwin與Archie的父子相就引發熱議，網民分為支持派及反對派，支持派認為以Edwin真實年齡，絕對做得Archie爸爸；反對派則普遍認為Edwin保養得宜，與Archie雖有「父子相」，但感覺似兄弟更勝父子。有網民發揮創意謂：「會唔會其實係養父？」對劇情後續發展充滿期待。

Edwin受訪時稱，拍此劇非常好玩，但腦袋絕不能鬆懈，要保持腦筋轉得快，Archie表示最難忘有場要拍攝一鏡到底：「第一日唔係好get到應該點演，要分開拍，但因為拍唔到想要嘅效果好唔開心，好彩後尾有機會補拍，真係喺十分鐘內兩次就搞掂咗，雖然係隔咗3日後補拍，都冇唔記得對白，呢件事真係好有滿足感。」