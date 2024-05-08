Jayden Cole露得出色　再創高峰

事業創高峰已經唔容易，仲要再創高峰真係難上加難，不過只要憑住努力與堅持，冇話做唔到嘅，好似美國成人網紅Jayden Cole咁，事業又再一次創高峰，實在係難能可貴，而佢嘅成功關鍵就係在於露得出色喇！

吸金力強

正所謂「人生有幾多個十年」，而喺十年間要事業三度創高峰，所憑嘅已經唔止係天賦條件同實力咁簡單，仲要加埋堅持同運氣至得，好似出生於美國洛杉磯嘅成人網紅Jayden Cole，就係最佳例子。

擁有前凸後趷火辣身材及索樣嘅佢，憑住喺網絡分享性感寫真，令其社交帳號成功吸納超過150萬粉絲，而佢同時亦經營會員制帳號，獻上限制級寫真及影片，吸金力更係超勁！其實Jayden Cole嘅身份唔止係成人網紅，亦係一位人氣裸模及四仔脫星，難怪佢稱能夠喺網紅界爆紅，係佢成人事業生涯嘅第三次高峰。事實上，佢所講嘅不無道理，原來Jayden Cole曾經喺美國主題公園扮演公主，後來為咗搵快錢而投身裸模界，憑住索爆外形而成為炙手可熱嘅裸模之一，更成功搵到人生第一桶金添！

人氣勁爆

而隨住裸模事業遇上瓶頸，希望尋求突破嘅時候，Jayden Cole就獲得著名四仔片廠嘅演出邀請，呢個機會猶如黑暗中一道曙光，所以佢二話不說就立即答應。而佢亦估唔到，自己嘅處女作得到極佳嘅銷量成績，之後四仔片約更係接過不停，更連續4年喺AVN頒獎禮獲得「年度最佳脫星」提名，足見佢嘅實力同人氣有幾咁強勁。

Jayden Cole喺四仔界嘅成績有目共睹，但事業總會遇到下滑期，因此佢決定展開成人網紅事業，只係有別其他脫星，佢極少分享最新四仔演出動向，反而鍾意分享性感自拍照，及喺會員制平台獻上自製四仔影片，而呢個做法又再一次將佢嘅成人事業推上高峰。Jayden Cole坦言成功唔止係堅持，更在於運氣使然。不過最近佢卻因為一件事嬲爆，原來向來冇IG帳號嘅佢，最近發現有人冒用佢名字開設帳號，搞到佢頻頻留言叫粉絲唔好上檔！

Profile

出生地：美國洛杉磯

身高：177cm

三圍：36D-24-35

憑住迷人外形而令成人事業再創高峰嘅Jayden Cole，為咗答謝粉絲一直嘅支持，只要Click入佢嘅twitter就可以睇到好多火辣寫真相，配合埋唔同嘅造型同甫士，必定能夠滿足眼球！