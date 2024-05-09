【是日通勝】

農曆四月初二

甲辰年 己巳月 癸酉日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：上午5時至7時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：移徙、入學、開市

忌：會友、詞訟、栽種

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：29、47、36

幸運顏色：黑色、藍色

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：專心做好一件事，忍耐與毅力是成功關鍵。

金牛座：勿為小事發脾氣，以免給情人一個壞印象！

雙子座：各方面運勢皆上升，生活愜意，心情極好。

巨蟹座：不要做超出能力範圍的事，以免破財收場。

獅子座：事業發展遭受挫折，付出跟回報不成正比。

處女座：凡事向好的方面想，不應把失意無限放大。

天秤座：運勢比上不足比下有餘，做好本分就可以。

天蠍座：運勢好壞參半，只要多做善事可趨吉避凶。

人馬座：獲好運氣加持，專注事業發展，易有得着。

山羊座：留意周邊消息，可助你妥善管理手上資金。

水瓶座：事業運有明顯升勢，宜抓緊時機追尋夢想。

雙魚座：懷着一顆善心，遇上衰運也可以大步檻過。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）豬 工作順

（跌）兔 心情差

鼠：投資策略應以保守為主，不宜太冒進。

牛：珍惜眼前人，感情關係必須用心經營。

虎：知人口面不知心，要提防小人放暗箭。

兔：是日沖煞，心情壓抑，做事沒精打采。

龍：投資要保持理性，以免導致虧損收場。

蛇：感情關係出現小風波，謹記加強溝通。

馬：勿封閉自己，單身者宜拓闊社交圈子。

羊：健康出問題，要管好嘴巴，小心飲食。

猴：跟同事合作無間，事業發展如魚得水。

雞：不要聽信小道消息，忌進行大額投資。

狗：粗心大意的毛病發作，文書容易出錯。

豬：行動力強，處理大小問題均游刃有餘。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

呼吸

呼吸是生命的基本功能之一，而陰陽學是中國古代哲學思想中的重要概念之一。雖然呼吸和陰陽學看似不相關，但實際上兩者之間存在着深刻的關係。

在陰陽學中，陰和陽代表着宇宙間相對而存在的兩種原則或力量。陰陽之間的平衡和相互作用，被認為是宇宙運行和萬物生成的基礎。這種平衡也體現在人體的各個方面，包括生理和心理。

呼吸作為維持生命的基本動作，同樣也體現了陰陽的概念。當我們吸入新鮮空氣時，等同吸納了陽氣，這是一種充滿活力和能量的動作。相反，當我們呼氣時，等於釋放出陰氣，是一種相對冷靜和平靜的力量。這種陰陽的循環，使我們保持着身心的平衡。

除了物質層面上的關係，呼吸與陰陽學也在精神層面上有關係。正確的呼吸方式，可以幫助我們調整情緒和思緒，達到身心的平靜和調和。在進行冥想和瑜伽的過程中，需要注重呼吸的控制和調整，這是實現內在平衡和提升靈性境界的重要手段。

呼吸和陰陽學之間存在着緊密關係。通過正確的呼吸方式，我們可以調整身心的平衡，獲取充足的能量和清晰的思緒。呼吸也是我們與宇宙能量交流的一種方式，使我們與自然界保持連結。因此，深入理解和實踐呼吸與陰陽學的關係，將有助我們得到健康和幸福。大家好好專注自己的呼吸吧！