星玄｜Edan手機內藏大量成員黑圖　MIRROR兄弟勸：唔可以失電話

今日係5月9日農曆四月初二，幸運星係水瓶座，事業運有明顯升勢，宜抓緊時機追尋夢想。人氣男團MIRROR成員Edan呂爵安就係水瓶座，向來鍾情籃球嘅佢，喺MIRROR美加巡唱期間，抽空去睇NBA球賽，雖然佢想睇嘅球星，當日未有落場，但都已令佢圓夢，之後又同成班兄弟一齊，接受外國媒體訪問，令人氣再度上升，Edan要好好把握機會，抓緊時機追尋夢想，同MIRROR一齊衝出香港。

上月底，MIRROR一行人出發去新加坡準備巡唱，豈料Edan於社交網上載姜濤機上瞓覺打鼻鼾聲嘅片，返港後被問到此事，佢就話：「咁啱佢坐喺側邊，本身我都瞓緊覺嘅，突然間就嘈醒咗，發生咩事呢？」他透露拍了兩段短片，笑言已揀選樣子較好看的一段，又強調出片前已獲對方同意，仲話姜濤呢條片嘅鼻鼾聲能夠打入三甲之內，其餘分別由雙Anson（Anson Lo、Anson Kong）奪得。喺旁邊嘅Stanley（邱士縉）就笑話Edan手機內藏各成員嘅黑材料，所以一眾成員都叫Edan唔可以遺失電話，否則必定是一個災難，十分搞笑。

至於是日最旺嘅生肖係豬，行動力強，處理大小問題均游刃有餘。肖豬嘅苟芸慧（苟姑娘）自與富三代兼賽車手陸漢洋（William）結婚之後，就淡出娛圈轉型做KOL，不時現身各大品牌活動，今年初苟姑娘現身中環一間天台酒吧，同楊秀惠、胡蓓蔚、譚凱琪等人見面飲酒作樂，從相入面見到苟姑娘整個人容光煥，發狀態大勇，任何問題都難佢唔到。