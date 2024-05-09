五月天原本唱尾場　一樣落力回饋歌迷：不會保留體力！

台灣天團五月天在港的演唱會禍不單行，慘被水火雙襲。昨晚（8日）於中環海濱活動空間舉行《回到那一天巡迴演唱會》香港站原定尾場演出。

五月天以歌曲《OAOA》和《孫悟空》為音樂會揭開序幕，唱畢第五首歌《乾杯》後，每位成員逐一發表感言，他們指是夜不會保留體力，會用盡全力演出，表示原本這場演出是最後一場，但因為發生意外令今晚要加開一場補場，不過對他們來說差別不大，因為樂隊會將每一場演出都當最後一場來表演。團長暨結他手怪獸也同樣指會努力，途中阿信突然叫怪獸脫褲子，怪獸即問台下觀眾說：「我脫褲大家會想看嗎？」台下觀眾立即起哄並大叫「除褲」，不過最後怪獸笑言五月天賣藝不賣身。鼓手冠佑希望全場觀眾放聲大唱，讓五月天的音樂傳到對岸的人都能聽到。最後主唱阿信就演唱會被喻為一幅拼圖，在場所的觀眾包括樂隊都是拼圖的一部分，隨後又叫冠佑脫掉外套，露出裏面的恤衫的拼圖圖案，冠佑透露衣服是在女人街買的。

臨近演唱會尾聲五月天向全場鞠躬，以及和全場影大合照留念。在Encore部分，阿信在在唱歌途中有感而發說：「如果沒有明天（補場）今晚就是最後一天。」稱想唱到88歲 ，阿信隨後更走下台，步向觀眾和他們互動，期間阿信和前方一、兩名觀眾握手，全場氣氛高漲。