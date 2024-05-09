升級版「三文治定妝法」　打造牢固底妝

夏天逐步靠近，不少愛化妝女生又要迎來最苦惱的季節，炎炎夏日究竟要怎樣才能打造超持久底妝呢？有以上煩惱的女生不妨嘗試英國專業化妝師Goss大叔（Wayne Goss）的升級版「三文治定妝法」。Wayne Goss不僅是一位專業化妝師，更時常在網站分享實用且鮮為人知的化妝技巧及小眾產品。今次介紹的「三文治定妝法」便是其獨創，透過多層定妝控制面部油脂，從而加強妝容持久度。

Step1：妝前護膚

想要底妝牢固、服帖，上妝前肌膚的補水保濕相當重要，打造一個水油平衡的肌膚，才能避免肌膚過度出油。上完爽膚水後，需用含有油分的乳液滋潤面部的每一個角落，並鎖住水分。

Step2：第一層碎粉

完成護膚程序後，可用絨毛粉撲沾少許碎粉，然後輕拍按壓上臉，可多用手背感受全臉是否變得光滑乾爽，切記只需在臉上塗上一層薄薄的碎粉即可，目的主要是把妝前所擦的保養品固定在肌膚上。

Step3：粉底液

第一次定妝後便可上一層輕薄的粉底液，主要是均匀膚色，令皮膚變得白白淨淨。建議使用保濕力強的粉底液，並擠在手背上，再用美妝蛋沾取粉底輕拍上臉，千萬不要直接以手指或平頭粉底掃將粉底平鋪於臉頰，否則容易結塊。隨後再按照平時的化妝習慣，完成遮瑕、提亮等步驟。

Step4：第二層碎粉

完成底妝後，再次以絨毛粉撲將碎粉按壓上臉，確保肌膚的每一個角落都照顧到，同時也可針對容易出油的部位如T區、下巴、鼻翼兩側增加碎粉用量。隨後進行面部輪廓的塑造，正常上胭脂、暗影、高光。

Step5：定妝噴霧+碎粉

完成所有妝容後，使用定妝噴霧均勻地噴在臉上，這能使剛剛的粉狀產品更好地結合在一起，並減弱粉感。趁臉上還有些濕潤的狀態下，再次以絨毛粉撲將碎粉按壓上臉，這樣完美持久的底妝就完成了。