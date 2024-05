《蜘蛛俠》導演森雷米30年婚姻破裂

曾執導美國男星杜比麥佳亞(Tobey Maguire)版《蜘蛛俠》(Spider-Man)系列與《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)的64歲美國導演森雷米(Sam Raimi),被56歲導演妻子Gillian Greene昨日(8日)於加州法庭以不能挽回的分歧為由申請離婚,結束30年婚姻。Gillian是加拿大男星Lorne Greene與美國女星Nancy Deale的女兒,事業遠不及森雷米,曾執導《Murder of a Cat》與《Fanboy》等名氣不大的電影。

Gillian要求森雷米向她支付贍養費以及律師費,並不容許對方向她索取贍養費。兩人未有婚前協議,因此Gillian有機會瓜分大筆家產。兩人育有5名子女,最大的女兒Emma Rose、兒子Lorne與Henry曾客串演出《蜘蛛俠3》(Spider-Man 3)與《地獄巫門等你來》(Drag Me to Hell);Lorne亦曾擔任《奇異博士2:失控多元宇宙》第二組導演。