《蜘蛛俠》導演森雷米30年婚姻破裂

曾執導美國男星杜比麥佳亞（Tobey Maguire）版《蜘蛛俠》（Spider-Man）系列與《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）的64歲美國導演森雷米（Sam Raimi），被56歲導演妻子Gillian Greene昨日（8日）於加州法庭以不能挽回的分歧為由申請離婚，結束30年婚姻。Gillian是加拿大男星Lorne Greene與美國女星Nancy Deale的女兒，事業遠不及森雷米，曾執導《Murder of a Cat》與《Fanboy》等名氣不大的電影。

Gillian要求森雷米向她支付贍養費以及律師費，並不容許對方向她索取贍養費。兩人未有婚前協議，因此Gillian有機會瓜分大筆家產。兩人育有5名子女，最大的女兒Emma Rose、兒子Lorne與Henry曾客串演出《蜘蛛俠3》（Spider-Man 3）與《地獄巫門等你來》（Drag Me to Hell）；Lorne亦曾擔任《奇異博士2：失控多元宇宙》第二組導演。