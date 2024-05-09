E奶峮峮自爆有嚴重哮喘病　分分鐘睡眠窒息

台灣啦啦隊「Passion Sisters」成員峮峮（吳涵峮）出名樣靚身材正，加上其震撼眼球嘅34E導彈胸，認真冧暈唔少粉絲。而日前受邀擔任「世界氣喘日」大使嘅佢，更分享道自細就有嚴重哮喘問題嘅佢，每次發作就會抖唔到氣，搞到成日都要去醫院睇急診，直到大個之後爸爸帶佢去學游水，狀況先得以改善：「小時候氣喘狀況非常嚴重，一點點刺激都會咳得很痛苦，發作就會呼吸不到空氣，感覺快死了。」雖然長大後情況已經好轉好多，但近2年又因為成日感冒導致哮喘復發，之後喺醫生建議下定期噴哮喘藥，狀況先再次得以好轉。

同時，峮峮亦透露道只要遇上換季節，或者貓毛、灰塵多嘅環境，哮喘病就會發作，如今工作繁忙嘅佢，更平均1個月會感冒一次，有幾次仲嚴重到要坐喺度先瞓得着：「會有睡到一半，突然呼吸不到空氣的狀況，很痛苦！」並坦言如果喺應援時遇上咁嘅狀況，會減緩跳舞速度等自己舒服啲先；至於感情一直空窗期，峮峮雖然表示唔急於搵男朋友，但身邊嘅朋友就仲急過佢，成日幫佢介紹對象，對於擇偶條件峮峮亦直言：「希望另一半能接受我工作忙碌。」