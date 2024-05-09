夫妻合體谷戲！湯唯孖秀智朴寶劍現身發布會造勢

韓國「國民初戀」秀智與男神朴寶劍、崔宇植、鄭裕美，以及內地女星湯唯合演的韓片《Wonderland》將於下月5日在韓國上映，今日（9日）在首爾舉行製作發布會，除了因健康問題缺席的鄭裕美之外，其他演員以及導演金泰勇一同現身造勢。湯唯與結婚10年的老公金泰勇難得合體谷戲，當然成為全場焦點，不過兩人在發布會上就刻意分開坐。而湯唯因身體不適，在發布會上一度狂咳，秀智見狀即貼心遞上樽裝水給她。

秀智與朴寶劍曾數度一起主持《百想藝術大賞》，但卻是首度合作拍戲。朴寶劍表示當初閱讀劇本時便已想到秀智，拍攝期間一起交流演技，合作甚有默契。秀智則指跟朴寶劍在片中的戀人關係有如朋友般相處舒服，而現實中雙方變得相熟後，便如實展現在影片中。

導演金泰勇談及繼韓片《晚秋》後，再與妻子湯唯合作的感想，他笑言無論在片場或是回到家中也可以見到對方，感覺真好，而且返家後還可以繼續談論拍攝期間遇到的問題，有如24小時在工作一樣！湯唯則表示因為期待兩人再次合作，所以接拍此片，而且很喜歡影片的意念。她又謂第二度跟金泰勇合作，最大分別是比上次合作時更加習慣，又指雙方也是工作狂，對拍攝要求很細節，故彼此合作時只會談論工作的事。

另外，湯唯亦有提及客串演出的孔劉，笑言首次與對方見面是在疫情期間，當時就跟片中一樣，透過視像通話交流，本以為對方是用手機或iPad進行視像通話，沒料到原來是在電視般大的屏幕上，她聽到後便很擔心自己的臉會不會顥得太大。

影片以利用人工智能恢復死者形象的視像通話服務「Wonderland」為題材，講述與所愛之人再次相遇的故事。湯唯在戲中為了不讓年紀還很小的女兒知道自己的死亡，預先申請「Wonderland」服務，今日片商公開新預告片。