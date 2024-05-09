5‧30宣判︱炎亞綸涉持有少年性愛片　與耀樂和解有望緩刑

台灣藝人炎亞綸早前被網紅耀樂指控藏有2人私密影片，當時耀樂尚未成年，引起各界譁然。士林地院今（9日）第4度開庭，全案今日審結，預計5月30日宣判，由於炎亞綸與耀樂已達成和解，有望獲判緩刑，復出重返娛樂圈。

去年6月時，耀樂指控炎亞綸在他16歲時，違背其意願發生關係且偷拍，事後還將該影片傳給2名網友瀏覽，炎亞綸的另名陳姓友人也於2018年9月28日從社群平台下載影片，並再傳送給炎觀看後，留存影片檔案。士林地檢署調查後，認定炎亞綸沒偷拍、沒違背意願發生性關係，將這部分處分不起訴；但拍攝及持有影片部分，檢方認定他涉犯製造少年猥褻行為電子訊號，以及意圖散布而持有少年性影像等2罪，將炎亞綸起訴；其陳姓友人則涉犯無故持有少年性影像等罪嫌起訴。

今年3月11日第3次庭審結束後，炎亞綸與耀樂調解成功，雙方達成和解，但不願對外透漏詳細金額。據了解，另名陳姓被告因不願坦承犯行，未與耀樂達成和解。

今上午第4次庭審結束後，炎亞綸先行步出法院，雙手合十表示：「謝謝大家這陣子的關心，希望接下來這件事情不要再浪費社會上任何資源。」至於是否和解，炎亞綸僅表示，現在沒有想這麼多，隨即搭車離開。隨後耀樂也步出法院，他表示「這個案件差不多告一個段落，接下來就等判決出來，這段時間辛苦大家了」至於是否拿到賠償？耀樂並未回應，便不發一語離開。