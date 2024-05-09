壓軸之選　開心切蛋糕

和媽媽飲飽食醉，最後一步就是開心開切蛋糕，坊間各大餅店品牌紛紛推出不同造型和口味的主題，無論是粉色花卉系列，又或可愛軟萌的設計，再加上時令食材配搭的新款口味，用作慶祝母親節壓軸之選，最是令人印象深刻。

清甜桃香

日本水蜜桃一向愛港人歡迎，本地甜點品牌今年以Blossoms for Mom作靈感，在這個5月推出限定的日本白桃烏龍戚風蛋糕，白朱古力玫瑰下是白桃紅桑莓果醬，烏龍戚風蛋糕夾層有烏龍茶吉士醬和日本白桃粒，清新芳香。於網上預訂的話，可享95折優惠。

心心貓咪

每次看到可愛的貓咪，大家不期然心心眼。連鎖餅店特別推出加入了日本超人氣貓咪萌樣的士多啤梨紅桑子慕斯蛋糕，立體心心造型配紅色外表，已好搶眼，再加紅莓朱古力脆脆和士多啤梨果醬，芳香甜美。另一款士多啤梨白桃鮮忌廉蛋糕以粉色作主調，吃出白桃片和士多啤梨粒，表面有原粒士多啤梨、藍莓和花寒天粒粒，再加兔子貓貓的朱古力牌點綴，更加吸引。此外，餅店亦推出果漾花園忌廉蛋糕和栗子車厘子忌廉蛋糕，現時至5月12日選購指定蛋糕及日本超人氣貓咪刺繡Tote Bag連比利時黑朱古力禮盒套裝，即送蛋糕現金券。

煙韌芋香

煙韌的麻糬可增加口感，紐約法式蛋糕品牌在今個母親節，推出夢幻漸層粉紫色的大甲香芋麻忌廉蛋糕。夾層內有冧酒香芋忌廉和自家製鮮奶麻糬，表面是藍色矢車菊花瓣和銀箔水滴寒天點綴，清香幽雅。同時間，品牌推出女王的棉花餅開心果四件裝禮盒，選用伊朗開心果加法國白朱古力製作，軟腍細緻。

花漾玫瑰荔枝

母親節不一定送康乃馨，日法甜品品牌於5月9日至29日推出母親節限定蛋糕，玫瑰荔枝蛋糕外層唧出玫瑰花狀忌廉，內裏有覆盆子和荔枝果肉，優美吸引。另一款於現時至6月29日發售的牛奶朱古力榛果撻，表面有41%牛奶朱古力忌廉和烤子，切開會有流心西柚醬，甜而不膩。

柔和紫調

紫色代表浪漫和高貴，和洋甜點專門店品牌在母親節推出香芋椰子天使蛋糕，表層的淺紫色芋頭忌廉猶如一片薰衣草花海，再加朱古力蝴蝶點綴，內裏是台灣大甲檳榔心香芋蓉和椰子奶凍，層次豐富。

香濃朱古力

如果媽咪是朱古力控，可以考慮日本芝士蛋糕品牌最新出的朱古力栗子蛋糕，它結合了栗子、朱古力和冧酒製作，味道濃郁而富有酒香，令人一吃難忘。同時間，品牌和日本木製家具品牌合作設計了切割墊砧板及餐具托，用作禮物也很有心思。

清爽消暑

踏入五月，氣溫上升、潮濕悶熱，來點清爽的水果最好不過。本地糕點品牌為迎接母親節推出2款新口味。荔枝西瓜蛋榚頂層改用新鮮西瓜和荔枝果肉，配玫瑰花瓣和開心果仁碎，中間是西瓜和玫瑰忌廉，配原粒杏仁粉製作的無麩質餅底，散發特香氣。另一款楊梅荔枝蛋糕，表層是桂花忌廉配楊梅果肉，夾層內有荔枝果凍及楊梅忌廉，還可吃出荔枝果肉，酸甜開胃。