冼靖峰「被缺席」LOONG 9上海活動：都係粉絲問我先知！

Loong 9成員冼靖峰（Archie）與羅毓儀（Yuki）今日（9日）出席無綫劇集《神耆小子》宣傳活動，提到Loong 9明天在上海有活動，但只有S分隊的成員，香港3位成員均無份，Archie坦言對活動並不知情，問到會否因此而不開心？他說：「我都係今日有粉絲問我明天係咪去上海，我先知有活動，我覺得大家可以多啲留意我哋唔同Crossover，唔同Team有唔同表演，我唔會特別諗我開唔開心。（因為唔開心所以唔諗？）我只會因為表演得唔好而唔開心，唔會因為冇得參加而唔開心。（覺唔覺得香港成員被忽視？）公司有安排，我會把握好每個機會。（同公司爭取下去內地工作嘅機會？）我哋幾個成員都有同公司傾過，想做好表演畀大家睇，令大家有Surprise。（你明天有冇工作安排？）暫時未有。」而他透露上次延期舉行的香港見面會，已定於6月中補辦：「依家度期中，場地都搵緊。（有齊12人？）唔透露得。」

另外，兩人同是5月生日，現場獲公司送上蛋糕提早慶生，15日生日的Archie表示當日工作完會跟粉絲舉行聚會，屆時會唱歌及跟粉絲玩遊戲，而Yuki也會在23號生日當天跟粉絲有慶祝活動，生日願望希望新劇收視長紅。

現場兩人大玩公主抱遊戲，Archie被形容為當炸子雞，又謂劇集由他領軍又叫他請食飯，他謙稱：「請食飯可以，我哋嚟緊都會一齊食飯慶祝生日，當紅炸子雞就唔好咁講，我係新人，喺唔同方面我都係初哥。」問他粉絲對其演出的反應？他稱每集出街，自己都會坐定定收看：「我仲set埋相機錄影，想睇番自己嘅表現，其中第一集有3、4個鏡頭我覺得自己做得唔係咁好。」Yuki聞言大讚對方認真，自言也要跟他學習。