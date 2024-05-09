陪靚媽北上！南山打卡做手作

母親節就快到，每年都在香港送花食蛋糕慶祝，你唔嫌悶阿媽都覺得無誠意啦！今年不如順應潮流北上，帶靚媽到深圳南山區一日遊，由特色花卉Cafe到拍攝親子合照，再做手作禮物兼享受按摩，加上地道豐富美食，一同創造難忘回憶。

花卉中心 秘密基地

女士們總喜歡收花，愛花之人來到深圳不妨到深港花卉中心逛一逛。這個南山區的「買花秘密基地」開業近12年，雖然面積不算大，但環境清幽乾淨。貨品以價廉物美、種類繁多見稱，涵蓋鮮花店、乾花店、盆栽店和手工花藝店，更有不少店舖供人打卡。Lamant Manor已聞花名•關於藍是其中一間網紅Cafe，場內被藍紫色的繡球花包圍，加上水池、噴泉與歐式擺設，恍如南法莊園般漂亮。另一間微風花園則是法式綠植店，室外種滿花卉，室內則是觀葉植物，更有小花園供免費打卡。

母女合照 全程引導

很多人長大後甚少跟媽媽合照，今個母親節一於影番輯靚相！iF攝影家庭肖像館於南山及福田區均有分店，主打肖像寫真、全家福、家庭生活照及母女合照。化妝師會根據客人的特徵設計妝容與髮型，並提供旗袍、婚紗、長衫等服飾選擇，想拍攝古風或現代風任君選擇。而且攝影師會全程引導，教媽媽擺甫士；拍畢後仲提供精修服務，並可按需要調節美顏效果。此外，這裏歡迎帶同寵物一起拍照，適合愛寵之人影相留念。

手製玻璃 表達愛意

孝敬母親，沒有比親手為她製作禮物更能表達愛意。琉璃月是一間燒玻璃工作坊，讓人體驗以高溫把玻璃塑造出各種形態的樂趣。製作項目包括永生花、多肉盆裁、杯子、戒指、耳環、串珠、髮簪等，成品晶瑩剔透，更可套上精美包裝即場送畀母親。值得留意是現場要穿上圍裙和護目鏡等安全裝備，老師亦會即場講解如何操作燒製機等，不少人試玩後表示過程看似簡單，但其實有一定難度，完成後甚有滿足感。

潔臉護膚 按摩減壓

玩了大半天係時候跟媽媽放鬆一下！洗臉熊‧洗臉吧是近年大熱的輕美容店，全國有超過600間分店，主張無綑綁式消費，而且毋須預約，提供氨基酸泡沖、清顏泡沖、超多水泡沖、亮膚泡沖、眼部SPA泡沖及普拉提泡沖等洗臉服務，洗完臉仲會幫客人修護保濕，讓媽咪容光煥發。做完Facial不妨做埋Spa，COMFY舒悦‧療愈是深圳首間身心治療Spa，服務包括精油按摩、喜瑪拉雅鹽療按摩、阿育吠陀油按摩、四脈輪頌缽音療等，幫媽咪釋放壓力兼排毒。

湖邊歎茶 入夜小酌

在香港飲茶就飲得多，不妨帶媽咪北上歎一盅兩件。丹桂軒是開業逾30年的老字號，主打正宗粵菜、精美點心及滋養焞品，招牌菜有功夫乳鴿、翅湯蝦餃皇、鳳凰千層糕、蟹籽麻辣燒賣、西瓜流沙包等。這裏除備有獨立包廂，更有歐式風格的露天茶座，湖景綠意盎然，叫人食得開懷。入夜則推介到BelleVie深圳灣，這間網紅天台餐吧採用希臘聖托里尼裝修風格，設有露營雪景區及戶外帳篷，還在很多道具供拍照；菜式以西餐及小食為主，在柔和音樂下很適合跟媽媽小酌談天。