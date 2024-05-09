伍富橋結婚周年送3卡巨鑽　愛妻冧爆：邊個畀錢你買呀？

歌手伍富橋與太太梁兆楹（Shirley）婚後榮升億萬駙馬，恩愛程度日增。昨日（8日）2人慶祝結婚兩周年，伍富橋除了翻唱一系列老婆最喜歡的Twins歌曲冧妻外，晚飯期間更忽然遞上閃鑽首飾盒，內藏3卡巨鑽，令Shirley開心得語無倫次：「嘩，點解嘅？邊個買畀你？邊個叫你買呀？邊個畀錢你買呀？（我自己囉）你自己攞錢出嚟買？點解你會有咁多錢嘅？」伍富橋再解釋是出動私己錢，笑稱：「你幻想嗰啲感動、流涕、擁抱，係唔會出現喺我老婆身上，睇嚟要再努力啲搵錢！有興趣減肥，增肌減脂，越野跑訓練，吹水，打發時間，歡迎DM！」

雖然Shirley一度懷疑鑽石戒指是水晶戒指，難以置信：「真定假？水晶嚟呀？乜嘢呀？Mom畀錢你重新鑲呀係咪呀？冇可能！冇可能！你點解會有咁多錢唔話我知嘅？」伍富橋說：「你呢個咩問題？你試下鍾唔鍾意先啦！」Shirley隨即戴上鑽戒後都表示鍾意。3卡巨鑽保守估計最少6位數，伍富橋是寵妻狂魔。當日，二人都更宣布家中迎來新成員「哈利」，與他們的白色松鼠狗飛雲好似樣，而兩公婆一直都養好多寵物，一狗五貓，今次再收養「哈利」為家庭成員。