ELEMENTS圓方推出全新品牌理念　與喜悅不期而遇

【營業資訊】ELEMENTS圓方推出全新的品牌理念「ELEMENTS. Always A Delight」，期望大家每次造訪，都能與喜悅不期而遇！ELEMENTS 圓方一直以親切和藹及貼心的態度，誠意為每位顧客締造稱心如意的體驗，加上別出心裁的商場設計、濃厚的藝術氛圍、喜出望外的購物飲食選擇，令商場有如家庭及工作以外的「第三空間」（the third place），冀成為每個人的假期放鬆好去處。

ELEMENTS圓方近年與專業建築設計公司合作，升級洗手間及育嬰室等商場設施，於動工前收集了各界人士的意見，再反覆檢視及改良設計，銳意體現「以人為本」的理念，提升顧客的購物體驗。商場亦匯聚環球餐飲美食，無論是與家人共聚天倫，還是與摯愛共享甜蜜時刻，都能在此享受到最尊貴的消費體驗！

ELEMENTS圓方以金、木、水、火、土五行元素劃分為五大區域，建築設計參照歐洲式雙層複式商店街，更設逾4萬平方呎的天窗，而且購物通道寬闊，確保顧客可於悠閒愜意的空間購物。商場各區亦擺設多個獨特藝術展品，讓顧客在逛商場的同時亦可感受文化藝術氣息，締造一個又一個的愉悅時刻。

親子無憂「童」行：洗手間及育嬰室升級 一站式親子友善設施

商場早前升級洗手間，同樣以五行作為設計意念，使每個洗手間都與其所屬的區域產生互相呼應、內外相連的感覺。以「木」區為例，該區的洗手間除鋪設了源自日本產地的風乾植物，置身其中可嗅到木葉的獨特香氣，洗手間外的等候區亦配置了適合室內種植的植物，令整體綠化設計及清新感提升至前所未有的程度。

新洗手間均配備了智能設備及節能操控，洗手間入口加設顯示屏，讓顧客可預先看到該洗手間的實時使用情況，及附近區域洗手間位置和使用量；部分洗手間另配備感應器，配合實時監測系統，可適時通知職員補給衛生紙、洗手泡沫等消耗品，全天候為顧客提供潔淨、衛生及舒適的環境。

另外，商場提供的親子友善設施亦非常貼心，一樓水區及二樓火區的育嬰室設備完善，均設有私人房間，讓母親能夠安心餵哺母乳；同時備有冷熱蒸餾水、舒適的嬰兒護理軟墊及洗手消毒液等，而育嬰室內亦備有舒適的梳化，照顧不同家庭成員的需要。

穿梭於文藝雕塑之間：歐式建築與藝術擺設 智能免觸式泊車即將推出

ELEMENTS圓方為提供人性化及舒適的購物體驗，參照歐洲式雙層複式商店街的方式興建商場，並以大自然為靈感，特設逾4萬平方呎的天窗，讓天然光線融入室內環境，而且購物通道寬闊，最闊更達37米，讓顧客能於悠閒愜意的空間享受購物樂趣。

商場不同區域的設計和裝修各有獨特的風格，完美地體現所屬元素的基調。各區擺設了獨特的藝術展品，包括土區用黑色花崗岩以幾何圖型層層雕刻打造的巨龍「Earth Dragon」；水區有以水的形態打造成的金屬雕塑「Harmony」；火區的巨型天窗下懸掛著10塊象徵火焰的「White Heat」；木區的「The Trails by Worms」，是以線條及充滿活力的圖案建構成的雕塑，讓顧客能夠在商場閒逛之餘，亦沉浸於文化藝術氛圍。顧客亦可經金區2樓的「藝術廣場天橋」輕鬆步行前往西九文化區，參觀香港故宮文化博物館及M+博物館，延續文化藝術之旅。

另外，ELEMENTS圓方即將推出智能免觸式泊車，顧客只需於ELEMENTS圓方手機應用程式登記免觸式泊車並輸入相關資料，往後毋須拍卡便可輕鬆進出停車場。於星期一至星期五上午10時至午夜12時，或星期六、日及公眾假期之任何時段駛進ELEMENTS 圓方停車場，並即日以電子消費滿HK$200或於PREMIERE CINEMAS購買2張電影戲票，即可享5小時免費泊車優惠，盡情消費再無後顧之憂。

歡聚嚐味之旅：品嚐環球滋味美饌

春暖花開，是與摯愛或閨蜜相約聚會的最佳時候，ELEMENTS圓方匯聚環球各類型美食及餐廳，總有合心意的選擇。如想來一場文青約會，絕不能錯過韓系文青咖啡店Coffee Hwajeon，品嚐放有可供食用時花的韓國傳統甜煎米餅，來一杯與別不同的咖啡，感受甜蜜悠閒一刻；又或到意式餐廳Joia，於露天用餐區細味摩登精緻的意大利菜式；甚至到融合日式和西式的餐廳QUE，進入屢獲殊榮的日藉糕點師傅 Rin Horiuchi 的世界，一同拋開煩惱，享受精心設計的甜點和新鮮酥餅，及精緻獨特的菜單。

想共聚天倫，除了可以選擇著名泰菜餐廳Mango Tree，亦可以到十里湘薈的貴賓包廂，感受溫暖而親切的餐廳設計，配以傳統老上海的滬菜及香辣入味的湖南湘菜，一同感受微妙的低調奢華。