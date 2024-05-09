施匡翹黎展峰出征　與張明偉切磋球技

由新城廣播有限公司首席營運總監馬浚偉先生成立的《新城體育會》，昨晚（8日）再次舉辦羽毛球活動，一眾歌手施匡翹（Zaina）、黎展峰、獨立樂隊Charming Way主音張明偉及隊友黃嘉麟互相切磋球技，齊齊出身汗之餘，繼續在運動中互相深入了解。

馬浚偉看到張明偉和黃嘉麟即表示有留意他們的樂隊，令二人開心不已。面對幾位幹勁十足的男生，馬浚偉輕易而舉將他們逐個揮低，開波期間，馬浚偉對住張明偉表示：「我玩音樂冇你哋咁叻，但打羽毛球就唔同。」眼見張明偉被自己打得落花流水，頻頻彎腰執波，就連鞋帶都甩埋，馬浚偉笑笑口說：「你諗住綁鞋帶拖延時間？」張明偉也忍不住大笑。

張明偉事後大讚馬浚偉：「一直都知道馬生係羽毛球好手，喺電視台未有機會合作，終於可以同馬生打羽球，梗係要嚟朝聖，我哋行內他好有名，打得好好，成個選手咁。我細個有玩羽毛球，但稱唔上叻，今日嚟捱吓波打，出身汗大家都開心。」張明偉又大談近況，他指最近正積極籌備6月推出的新歌及拍攝MV，新歌主題則講生死：「人離不開生老病死，或者朋友移咗民，有好多離別，雖然慢慢會習慣，但都要抒發情緒，所以就創作呢首歌鼓勵身邊人。」

不過對住曾合作勵志劇《我們的畢業禮》的Zaina，馬浚偉明顯錫住對方，大讚她：「都接得住個波喎！」自言中學已經沒接觸過羽毛球的Zaina，透露比較喜歡瑜伽和跳舞，她表示：「我記得拍《我》劇時，有一場戲係同馬生、湯寶如前輩一齊打羽毛球，重拾番感覺。」提到運動，Zaina指試過因跳舞而受傷，最後更要退出表演環節，她說：「我係臨表演時練習，練練吓聽到大髀位置啪一聲，教練話我條筋裂咗，我當時仲擔心以後跳唔到舞，休養咗差唔多一個月先復原。」