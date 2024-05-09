本日日本：潮牌聯乘　玩具車仔着上身

於1970年發布、作為日本首款手掌大小的國產壓鑄微型汽車系列TOMICA，迄今為止已發表車型超過1,140款，累計銷量超過7.25億輛，在世界各地都有不少粉絲，每年在日本舉行的盛會「TOMICA博覽會」就讓大小車迷為之瘋狂。日本著名潮牌graniph最近就與這款人氣車仔玩具合作，推出聯乘服飾，展現出TOMICA車仔50年以來的特色。今次推出共23種商品 ，例如短袖T-shirt、短袖恤衫、連身裙、帽子、休閒袋等，將TOMICA的設計元素融入其中。其中一款Big Silhouette款，正面繡有多種TOMICA的標誌，背面印有11輛從1970年代到90年代發行的懷舊TOMICA汽車，應該勾起不少玩家的記憶。 另有一款繡有清掃車圖案的藍色T-shirt，特別之處係圖案後方的橫線都會消失，設計甚富玩味。所有產品將於5月14日起在Granif官方網上商店及國內門市發售。此外，Granif官方線上商店即日起開始接受預訂。為了紀念這次合作，購買聯乘商品的朋友會獲得「原始駕駛執照」作為禮物，先到先得，送完即止。