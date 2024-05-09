內地仙氣女星疑被流出20分鐘裸聊不雅片　粉絲：趕緊報案！

內地23歲新生代女星胡連馨，今日（9日）深夜突然被爆出一段長達20多分鐘的「裸聊不雅片」，而且尺度之大令人驚訝，引發網民熱議。不少粉絲Tag了她，要她趕緊報案，同時也有人懷疑影片的真偽。

這段影片是深夜突然出現在社交網，被影射主角就是女星胡連馨，而且迅速登上熱搜話題。不少網友看到連忙標記胡連馨，要她趕快報警。有人猜測，影片可能是由胡連馨前男友手中流出，呼籲她提告：「如果是真的，她前男友是不是得坐牢。」但也有人認為不排除是AI換臉，希望大家不要轉發。

目前影片真實性還未知，但胡連馨昨日晚間曾在發文寫道：「希望處在至暗時刻的女生，處在絕望的每一個受害者，都能得到正義的解救。」對比她現在的處境，讓粉絲看了相當心痛。

23歲胡連馨剛從中央戲劇學院畢業，5年前拍首部電視劇《戰火中的青春》，之後演出網劇《唐人街探案》、《人世間》等，還與楊冪合作演出古裝戲《狐妖小紅娘·月紅篇》。星途一片看好，但去年9月與男星完顏洛絨在購物中心的手扶梯上熱吻被拍到，戀情曝光。後來傳出男方疑似有小孩，過往感情成謎，她也沒有因此分手，不怕緋聞影響事業。