12Cilindri及12Cilindri Spider法拉利新力作

大容積V12自然吸氣引擎引人入勝地方，莫過於可在超高轉下持續釋放強勁動力及伴隨而來的震撼咆哮聲。最近法拉利（Ferrari）推出兩款全新V12雙座位跑車12Cilindri 及12Cilindri Spider，以饗車迷。

兩車型比皆以一具代號為F140HD的前中置6.5L V12自然吸氣引擎作動力核心。此全新V12可說是法拉利經典自然吸氣式V12引擎的升級之作，最大馬力同達830CV，最大扭力678Nm。在轉速達2,500rpm時便可釋放80%的扭力，實現瞬間的油門反應，帶來迅敏的加速體驗。並能在達到9,500rpm最大轉速前，持續不斷地提供強勁的動力輸出。

搭配8前速雙離合器波箱，12Cilindri的0-100km/h及0-200km/h加速分別可於2.9秒及少於7.9秒完成，而12Cilindri Spider則分別為2.95秒及少於8.2秒，極速同逾340km/h，並同擁有分別31.4m及122m的100-0km/h及200-0km/h制動距離。