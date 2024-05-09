Tyson Yoshi扮傻避談吳家忻　積極造歌籌備開騷

歌手Tyson Yoshi、韓國男團XODIAC的香港成員麥駿昇（Sing）與李傲賢（Leo）、男團ERROR成員郭嘉駿（193）與吳保錡及組合P1X3L今日（9日）出席品牌活動。

剛於韓國集訓9個月回港的Sing與Leo，透露團隊集訓期間推出了2首單曲，近日正忙於籌備6月舉行的粉絲見面會及5月於韓國、日本及香港舉行的巡迴演唱會，又指在當地學習韓文之餘，亦有教其他成員廣東話，「教佢哋講食咗飯未同我愛你。」兩人現階段集中於韓國發展，主力跳舞及唱歌，早前拍MV時也有加入Drama元素，期望之後有機會挑戰戲劇演出。兩人笑言在韓國最掛念的是「住家飯」，因仍要回韓國預備演唱會，故今次不會留港太久。

同場的Tyson Yoshi透露由於九展即將拆卸，現時正與團隊研究明年開騷場地：「都有人叫我去紅館，但我啲音樂類型如果坐定定又難搞啲喎。」近來積極造歌的他，打算每兩個月推出一首作品，目標今年內推出6首歌，到明年開騷便可唱。提到他早前公開表示不再提及及取消追蹤吳家忻，會否寫一首歌交代事件？他即詐傻扮懵：「唔啦！唔啦！唔知你講乜。」

至於稍後將與MIRROR成員合作開騷的193與保錡，笑言仍未開始綵排：「因為跳舞嘅綵排先，我哋比較少跳舞所以遲啲先開始排，我哋ERROR夾Band就各自練緊嘅。」193笑指ERROR成員年紀大，要跳舞很大負擔，大爆成員何啟華（Dee）早前練舞後要請病假，嘲笑對方骨質疏鬆。他透露夾Band環節保錡會負責彈結他，自己則負責低音結他部分，不過主音歌手由誰人負責則先賣關子保留神秘感，並表示每人都有Solo環節。談到即將舉行的《CHILL CLUB》頒獎禮，他們表示一早預留時間出席，保錡表示對獎項不強求，最重要做好自己。