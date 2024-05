「中年好聲音2」譚輝智將於5月26日在九展 Star Hall 舉行他正式出道以來的首個個人演唱會,演唱會名為「譚輝智 Fight For You 演唱會」,他以拳手騷肌造型亮相,輝智說:「海報概念源自 FC Club Fai-ters。Fight for U 寄意這個演唱會送俾每一位支持輝智的人。我覺得拳手台上1分鐘,台下10年功。每場拳賽前,拳手花了不少時間及努力去鍛煉;比賽時,每一下重擊都係一個困難,但拳手需要有無比的意志去應付,所以我覺得拳手係代表一種堅毅不屈嘅精神,我也是靠這份精神一路的走過來。」

輝智指最初聽到開個唱這個消息時,非常興𡚒,沒想到會這麽快便達成願望,不過也絕對是有壓力的。為了不辜負大家對他的支持,會練習好所有要唱的歌,以及戒吃平時最喜歡吃的炸物和辣味的食物,也有問其他前輩如何養聲,把身體調理至最佳狀態去預備今次的個人演出。輝智指也知道表演場地 Star Hall 即將於6月後便會拆卸,能夠在它拆缷前舉行首個個唱感到別具意義。