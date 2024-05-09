黃嘉雯拍節目不肥反瘦　倪嘉雯望食出國際

藝人黃嘉雯（Carmaney）、倪嘉雯（Carmen）、陳嘉倩和蔡雪瑩今日為TVB plus節目《美食新聞報道》拍攝，兩位嘉雯為節目經常四出試食，今日齊齊露纖腰，看來都沒有因此增磅。Carmaney笑言發覺自己食量驚人，試過一日去4間餐廳，食足12道菜，每次都真食。Carmen指做美食節目心情開朗，加快了新陳代謝，所以不肥反瘦。她還揚言希望食出國際，去意大利試食真正的拿玻里Pizza！談到如果男仔約食飯，她們異口同聲表示會先讓對方挑選餐廳，可以知道大家口味是否夾得來。

同是無綫前新聞主播出身的陳嘉倩和蔡雪瑩，在節目中回歸「主播位」負責報道美食，嘉倩笑稱也希望走出主播位出外試食。而兩人以前亦曾一起做拍檔，今次再合作默契十足，雪瑩讚嘉倩記性好，背稿叻，自己生完小朋友後記憶力下降。問會否想重返新聞主播位？雪瑩笑言：「我鍾意報新聞，但人哋未必收，同埋要輪班對我要湊小朋友會有難度。」嘉倩亦認同，笑指腦部機能下降，還是喜歡主持休閒節目多些。另外，嘉倩不時上載做運動短片，但網民卻錯重點在身材上，她直言做運動為健康，可以鞭策自己，笑言身材向來不是焦點。