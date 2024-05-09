城間菜菜美 沖繩陽光少女

唔經唔覺已經過咗立夏，開始覺得個天愈嚟愈熱情，喺烈日當空之下，係咪好想食吓冰淇淋降吓溫呢？咁就啱晒，今日為大家介紹嘅美少女城間菜菜美，一身陽光氣息，但肌膚又好似雪咁白，見到佢着住三點式現身，真係爽到痹！

肌膚嫩白

人嘅膚色深淺好多時受居住環境影響，以日本寫真女優為例，來自北海道嘅，通常特別白淨，相反來自九州、鹿兒島嘅，膚色往往偏深，但又唔能夠一概而論，城間菜菜美都算係異數！現年18歲嘅菜菜美，出生於沖繩，印象中係一個享受陽光與海灘嘅度假勝地，所以當地人通常有一身小麥肌，但呢位美少女有啲唔同，雖然平時都有去海灘玩水，膚色依然保持雪白鮮嫩，真係好難得！當然，阿妹嘅吸引力又豈止於此，除咗身形健美、肉地結實同埋有對大小適中嘅E奶，佢嘅燦爛笑容更加煞食，散發住強烈嘅陽光氣息！

回報親恩

菜菜美喺上年開始加入寫真女優行列，為咗方便工作，索性由家鄉搬到東京居住。對於阿妹嚟講，呢次離鄉別井，令佢有機會接觸好多新奇事物，例如喺新年期間食年糕紅豆湯，佢話第一次食入口，感覺好奇怪，唔知自己到底飲緊湯定食緊甜點。另外，菜菜美嚟到東京之後，第一次見到落雪，凍到入心入肺，仲話如果有朝一日要喺落雪時出戶外拍寫真，一定會凍死喎！

談及未來發展，菜菜美話好希望可以演出電視節目同賺多啲錢，到時就可以回報父母，令佢哋生活得富裕啲，可謂夠晒孝順。