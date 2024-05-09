四仔片場直擊 床上交鋒夠激

講起四仔片場，好多男士都會產生無窮幻想，係咪有大量裸女四圍走？男女脫星會唔會未埋位已經先嚟一場熱身賽？為咗解開大家嘅疑團，有四仔片廠特別以片場直擊為主題，務求滿足觀眾們嘅獵奇心態。

一鏡到尾

由Evil Angel炮製嘅四仔系列「UNCUT」，憑住一鏡到尾嘅拍攝方式，將脫星喺床上嘅精彩演出由頭到尾展現晒出嚟，喺推出初期，確係新鮮感十足。嚟到最新登場嘅第26集，導演Mick Blue決定搞搞新意思，將拍攝現場、鏡頭背後發生嘅情慾混戰呈現喺大家眼前，仲搵嚟索女脫星Aria Khaide、Ryder Rey、Kendra Cole同Texas Patti粉墨登場，同佢合演一王四后嘅淫亂戲碼。值得一提，攝影師會引領觀眾走勻片場每個角落，真係辛苦晒！

七國咁亂

四仔迷有冇諗過，十幾人喺片場混戰，置身其中會有乜嘢感覺？只要睇吓由Adam & Eve推出嘅《Couples With Benefits #3》，你就會得到一個震撼眼球嘅答案！話明係群戰戲，參演脫星有成24人，包括Giselle Palmer、Dolly Leigh、Blair Williams等名字，陣容相當鼎盛！片廠聲稱原本諗住拍攝6段二對二嘅4人混戰演出，但點知乜嘢原因，結果其中3組人竟同時開波，惟有順水推舟，當一場大亂鬥嚟拍，期間最大嘅挑戰在於收音，事關一班脫星狂叫喪嗌，名副其實淫聲震天。

得償所願

女脫星見到男脫星有支「大雪茄」，心猿意馬，竟然未埋位先偷食？由Zero Tolerance Films出品嘅《All Day I Dream About Black Cocks》，真係發生咗呢件咁荒唐嘅事！影片由青春脫星Mila Monet、Casca Akashova、Khloe Kapri同Nikki Sweet主演，講述佢哋之所以演出四仔，目的係為咗食盡脫星巨兵男，某一日，佢哋喺片場發現男脫星唔止身形大隻，兵器更加係大得驚人，於是趁導演、燈光師仲未Ready，走去引誘對方嚟一場前哨戰，結果被對方嘅驚人戰鬥力玩到高潮迭起，連導演開咗機拍攝都一頭霧水。