《愛探險的Dora》(Dora the Explorer)是低年齡向的美國教育電視卡通,不過2019年真人版電影《愛探險的Dora:勇闖黃金迷城》(Dora and the Lost City of Gold)則將女主角由女童變成16歲少女,由當時17歲的美國女星Isabela Moner擔任,當時電影方向與選角已經惹起爭議。電影公司宣布開拍續集《Dora and the Search for Sol Dorado》,但現年22歲的Isabela被換走,改由16歲美國女星Samantha Lorraine頂上,她之前演過2023年的Netflix電影《成人禮咪亂嚟》(You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah),消息宣布後,她於社交網站上載自己童年與猴子玩耍的合照,講出Dora的口頭禪!