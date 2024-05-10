【是日通勝】

農曆四月初三

甲辰年 己巳月 甲戌日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、晚上9時至11時

宜：大事勿用

忌：作灶、開倉

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：35、04、42

幸運顏色：粉紅色

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：謀事要有責任感，有時吃一點虧在所難免。

金牛座：做事力不從心，宜安守本分，勿多管閒事。

雙子座：理財態度可進取一點，容易從投資中獲利。

巨蟹座：財運不錯，但不能心存僥倖，要付出努力。

獅子座：運勢平平，處理感情問題有必要多花心思。

處女座：事業上不乏展示實力的機遇，要好好把握。

天秤座：投資涉及風險，盲目跟風會令你得不償失。

天蠍座：面對困難易失理智，平心靜氣才有助解決。

人馬座：給伴侶多點私人空間，對方說不定更愛你。

山羊座：珍惜眼前一切，笑多一點點，運氣不會差。

水瓶座：愛情運上升，單身者可迎來一段美好緣分。

雙魚座：公事上要跟難纏的人周旋，不容半點鬆懈。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）鼠 人緣旺

（跌）龍 是非多

鼠：人緣不錯，易在理財上遇到啟蒙老師。

牛：不宜進行大額投資，虧本機會相當高。

虎：身心狀態差，專注力差，要好好休息。

兔：對伴侶多點包容，有助感情迅速升溫。

龍：是日沖煞，心浮氣躁，易有口舌之爭。

蛇：可考慮將興趣變副業，易有意外得着。

馬：處理文書要小心，以免小人有機可乘。

羊：懂得節約開支，財務狀況會轉趨穩定。

猴：遇上投契的對象，單身者要好好把握。

雞：主動出席社交聚會，易認識到新朋友。

狗：財運呈下滑狀態，不要貿然進行投資。

豬：桃花偏弱，主動性不夠，難打破悶局。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

天下大山多樹根 祿存星

山不在高，有仙則靈。山上有沒有神仙，大家看不到，但山有沒有樹木，大家眼睛一看則知。在風水上，山上的樹木，猶如人的皮膚，樹木茂盛，則皮膚有光澤，山上沒有樹木，猶如人的皮膚有病。

祿存星的山形，猶如參天大樹的樹根。樹根在樹頭周邊，伸展到泥土之下，祿存星的脊脈，像樹根那樣向下伸展。大家都見到大自然的山形，多數山之脊脈像樹根那樣伸展，所以天下大山多為祿存星之山形。

山的脊脈伸展，彎彎曲曲，高低起伏，一個又一個的小山丘。祿存星的山形，內含金木水火土之山，所以祿存星配卦為坤卦，坤為地，大地至廣，無不包含，無不盛載。換言之，祿存星包含了金木水火土，也包含了吉凶。

北斗七星第三顆：天機。玄空飛星三碧祿存是非星，配卦為震卦。大地最怕震動，人怕動盪，不安定，則人不知所措，所以祿存為凶星。玄空九星，二五八為土，六七為金，九星中有五顆星與三碧木交戰。不是木剋土就是金剋木，金剋木可以水來化解，使其金生水生木。木剋土以火泄木生土，又怕其火炎土燥，人心火燥又加強口舌之爭。所以有人的地方，就有祿存是非。