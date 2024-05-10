郭珮文做綜藝頻「發夢」　拍劇攞安全感

擁有「最強Body」的落選港姐郭珮文（Juliana），人氣更勝三甲佳麗，除了率先跑出拍攝重頭劇《法證先鋒6倖存者的救贖》，近期更獲安排拍攝節目《福祿壽訓練學院》，在節目中繼續「天然呆」，連李思捷也被激嬲，但觀眾卻受落，覺得她經常「發緊夢」相當搞笑。她坦言有向王祖藍、李思捷等「偷師」，但未能學以致用：「惟有賴自己性格內向、怕醜，想講嘢，但見咁多人，個膽又收番。」

對於被李思捷狂窒，她覺得是應該：「好多時我接唔到佢講嘢，係自己問題，自由發揮唔在行，擔心講錯嘢，自知問題存在，但係畀人講得多，我就更加驚犯錯、更加唔夠膽講，跌入咗死循環。」成為「下把位」反而受觀眾歡迎，她說：「我唔識得刻意搞笑，亦唔覺自己搞笑，朋友就覺。」

Juliana直言喜歡拍劇多於節目，因做主持考驗執生太多變數，令精神緊張，長期處於慌張狀態，有稿在手會更有安全感。事實上她在劇集《愛．回家之開心速遞》扮演性感「胸猛」秘書，獲網民激讚。問到身材吸睛的她現實中是否同樣多人追？她說：「一個都冇，我懷疑係我個cool樣，人哋覺得唔易接近。冇所謂，拍拖隨緣，冇就努力搵錢養自己，都想獨立少少，減輕屋企負擔，暫時focus工作先。」

前港姐冠軍林鈺洧被召加盟《愛．回家之開心速遞》，頂替離開演員，前日她終於正式出場。林鈺洧在選美時已經有「性女港姐」之稱，平時也會在社交網大晒身材發福利，但前晚一集《愛．回家》，她以一身「港版羅拉」造型現身，打扮得十分豪邁。林鈺洧先把長長的頭髮紮成馬尾，然後穿上背心短褲加腰包，看上去十分粗獷，不過，貼身的小背心的她把美好的身材完美的呈現，跟她平常斯文的形象有很大的對比。

場地：Greenhouse

髮型：Perry Yung@IL COLPO（Pacific Place）