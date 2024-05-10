楊丞琳那英參賽惹負評　「封嘴」避是非

內地人氣綜藝節目《歌手2024》昨日舉行發布會，台灣歌手楊丞琳、內地歌手那英齊齊亮相，兩人早前都曾捲入是非，故今次參賽掀起不少負評。她們現身時只笑着打招呼，沒有多說話，明顯想低調行事，免得再惹是非！

昨日《歌手2024》在內地舉行全球發布會，一眾參加歌手那英、楊丞琳、江蘇瀧等現身。楊丞琳早前在鄭州開演唱會時，因一句「河南人很愛騙人」引起大批網民不滿，之後其團隊作出解釋力圖洗白，楊丞琳事後亦刻意保持低調，希望淡出是非，不過今次參加節目依然引起網民不少爭論。昨日身穿白色西裝裙現身的她，刻意繼續低調，只笑着跟現場觀眾及傳媒打招呼，未有多言。

「全程直播」騷唱功

至於另一是非人物那英亦一樣，去年歌手刀郎的一首《羅剎海市》引起不少風波，其中那英亦受影響，演唱會、音樂行程都曾取消，一度惹「封殺」疑雲。近日她終現身《萌探2024》錄影，如今再參加《歌手2024》，似再在娛圈活躍，有網民抨擊之餘，亦有留言指「刀郎又輸了」。那英昨日現身記者會時跟楊丞琳一樣，只笑着打招呼，入場時更行得非常快，未知是否有點緊張，主持人也不禁開玩笑稱那英入場帶有氣場，緩和其緊張情緒。記者會完結後，眾歌手即作首次綵排，節目於今晚首播，並首次採用「全程直播」的模式播出，勢要眾歌手大展真功夫！