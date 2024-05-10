健康瘦身超簡易！輕盈版「宇宙飲食法」大公開！

【特約報道】吃出健康，養成易瘦體質，是「宇宙飲食法」的宗旨，每餐是7成蔬果，3成肉類或澱粉類，肉類及澱粉類食材分開吃。「宇宙飲食法」有嚴格版及輕盈版，如你是「宇宙飲食法」新丁，可從輕盈版入手。

在輕盈版中，原則依然是每餐以7：3作比例：7成蔬果，3成肉類或澱粉類。7成蔬果，是指以蔬菜為主，水果為次。肉類在每餐中只選吃一種，但吃海鮮的話，就可以吃多種，肉類不可跟米麥類澱粉同吃，即是飯、麵、饅頭及麵包等。在「宇宙飲食法」中，睡前4小時不可進食，如果真的很肚餓，可以吃蔬果或水煮雜菜。

很多人以為只吃午餐及晚餐，就會成功瘦身，睡了一整晚，起床後的第一餐是重要。在輕盈版中，一定要吃早餐，並以蔬果為主，避免進食油炸或高糖食物，不夠飽的話，可加燕麥片、饅頭、奶或蛋。牛奶和雞蛋可在每餐中「百搭」選吃，但一星期不要飲或吃超過3份，但有機蛋奶則不限量。

輕盈版另一重點，是每星期選擇1至2天為全菜日，每餐只吃蔬菜，飲雜菜湯或鮮榨果汁。平時多喝酵精、草本茶，好處是保持排便順暢，清走體內毒素。正值初夏，我推介大家這道任何體質都適合的「海帶蘋果瘦身湯」，進行「宇宙飲食法」時飲也可以，味道清甜，有消脂消水腫功效。海帶補碘、釫及鐵，及消水腫等功效。至於「百果之王」蜜棗，含多種胺基酸和維生素，有強健脾胃、寧神補血、改善膚質粗糙等功效。

海帶蘋果瘦身湯

材料:

海帶 2兩

蘋果 4個(中型)

瘦肉 半斤

蜜棗 2粒

薑 1片

鹽 適量

做法:

1. 瘦肉洗淨、切片，用滾水放入薑汆水，撈出備用。

2. 蘋果去芯，切塊；海帶泡水、洗淨。

3. 鍋中放入適量水煮滾，加入所有材料及加一片薑先用大火煮10分鐘，轉小火煲煮1.5-2小時，煲好後略壓蘋果，致用蘋果蓉滲出，加入鹽調味即可。

唐安麒

唐安麒美顏瘦身專門店 ANGEL FACE

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。

近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。