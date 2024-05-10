林穎彤鄭雋熹再上庭　自行答辯等判：公道自在人心

無綫藝人林穎彤（Bella）與捲入JPEX案被捕的藝人鄭雋熹被控「在醫院作出擾亂秩序的行為」，案件今日（10日）在粉嶺法院續審，二人約早上8時45分前後腳抵達法院。

身穿灰色外套、黑色西褲的Bella，表示會選擇自行答辯，預計若順利完成便會有裁決，她表示平常心面對：「成件事都已經講晒出嚟，公道自在人心，我覺得會有公平嘅裁決。（有信心？）唔可以講有冇信心，我對我自己做過嘅嘢都有信心，我知道自己做緊咩，但都有好多客觀嘅條件，等待判決，我覺得自己已經盡晒力，有片睇晒件事，希望可以公道判決。」她隨後步入法院，約5分鐘後，身穿白色上衣、黑色西褲的鄭雋熹亦抵達法院。

二人去年8月就一宗女童受虐事件，與女童母親一行6人前往大埔那打素醫院探望有兒童保護令的女童，社會福利署及醫生拒絕她們探望，出現爭執，而女童母親又不滿女兒被安排回到女童院，在現場大吵大嚷，社工遂向執法部門求助，6人被控涉嫌阻礙公職人員，以及在公眾地方作出擾亂秩序的行為兩宗罪，不過，在早前審前覆核時，獲控方撤銷原本的兩項控罪，改為控告「在醫院作出擾亂秩序的行為」。

案件編號：FLCC1296/2023