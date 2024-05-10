歐洲站巡唱展開！Taylor Swift演唱會精品銷售額狂賺近40億

美國樂壇天后Taylor Swift經過幾個月小休之後，昨晚開始舉行全球巡唱《The Eras Tour》的第2部分，她昨晚開始一連4晚於法國巴黎的拉德芳斯體育館（La Défense Arena）開騷。而發售演唱會精品的車輛亦已於開騷前已進駐場館外，讓粉絲們「早買早享受」！

近日就有傳媒統計截至目前為止，單是演唱會精品的銷售額已高達5億美元（約39億港元）。據知今年初Taylor的日本與新加坡巡唱舉行期間曾試過1日之內於網上賣出超過10萬件精品，其中包括演唱會T恤、布袋、海報以及其他物品。有行內人士表示這種粉絲撲精品熱潮的情況從未發生過：「我同米高積遜（Michael Jackson）都合作過，但都未有咁嘅情況出現。冇其他歌手會諗過巡唱精品可以賺到咁多錢。」有知情者表示有Taylor的粉絲為了買巡唱精品而蓄錢。

於巴黎巡唱舉行完畢後，Taylor將會於葡萄牙、英國、蘇格蘭、愛爾蘭、瑞典、奧地利、德國、西班牙、意大利、荷蘭等地舉行歐洲站的演出，外界預計巡唱的門票收入將會為她帶來多1.2億美元（約9億港元）的進帳。

另方面，Taylor的巴黎騷昨晚展開，場館一早迫滿粉絲「座冇虛席」，而剛推出新專輯《The Tortured Poets Department》（TTPD）的Taylor於演唱會上亦有首度現場唱新歌，為配合新歌舞台上亦有新鋪排以及新歌衫。此外，Taylor亦有於社交網站分享巡唱新海報，海報中加插了新專輯的宣傳照，以及精品網站的連結，實行繼續全方位「吸金」！