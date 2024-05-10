激薄新iPad Pro　快上代4倍？

雖然平板電腦普及率不及手機，但依然深受學生及創作人歡迎。Apple日前就發表全新iPad Pro，機身以100%再生鋁金屬製成，11吋型號僅5.3mm厚、444g重；13吋型號則5.1mm厚、579g重，成為同廠史上最薄產品。搭載Ultra Retina XDR屏幕，峰值亮度達1,600nit，背後的疊聯式OLED技術更能提升XDR精確度，令高光及陰影位更細膩；加上納米紋理玻璃可減少眩光，戶外使用畫面依然清晰。

此機另一賣點是內建了第二代3nm製程的M4晶片，配備4個高效核心及6個節能核心，CPU效能比用M2晶片的上代快1.5倍，算圖更快4倍，但耗電量卻低一半。前後鏡頭均達到1,200萬像素，主鏡頭可拍攝HDR影像，前鏡頭則支援「人物置中」功能。其他配置包括USB-C 接口、Wi-Fi 6E及eSIM等。與平板同步推出的還有新版Apple Pencil Pro，不但能感應輕捏、輕點兩下等動作，如今轉動筆桿還能改變筆觸方向。

同場加映：睇片而設

Xiaomi Pad 6S Pro搭載12.4吋144Hz 3K屏幕，像素密度及亮度分別為294ppi及900nit，支援Dolby Vision HDR影片，配合6個Dolby Atmos喇叭，完全為睇片而設。另內置S8 Gen 2晶片、12GB RAM、512GB ROM、5,000萬像素主攝鏡頭、3,200萬像素前置鏡頭及10,000mAh 120W快充電池，規格屬頂級。專用Xiaomi焦點觸控筆援滑鼠般的拖放功能，影相時更可當作遙控快門。