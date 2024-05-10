碧咸被爆入稟控告5百名網上賣家出售冒牌貨

英國「萬人迷」前球星碧咸（David Beckham）向來有生意頭腦，他的品牌DB Ventures的生意愈做愈大。所謂「樹大招風」，網上出現大量冒牌貨。最近英國傳媒就爆他忍冇可忍入稟控告500位網上賣家出售其冒牌產品。

網上出現大量假冒的產品包括服裝、香水和太陽眼鏡等其他產品，全部都印有碧咸的名字。據知大部分都是來自亞洲賣家，這些騙徒透過多個購物網出售「翻版」產品，而他們亦因銷售「碧咸」的假貨而賺取巨額金錢，碧咸發現後認為直接影響其公司業務生意，才決心以法律行動阻止不法商人「截米路」!據知碧咸望透過官司向每位網上賣家索償160萬英鎊（約1,562萬港元）。碧咸暫時未有回應告人抄襲一事，昨日他現身新紀錄片集《99》於英國曼徹斯特舉行的首映，他更與曼聯昔日戰友加利尼維利（Gary Neville）於活動上聚舊。

其實今次已非碧咸首次控告人侵權，上月他就成功控告數10名網上賣家抄襲其商品而贏得2.4億英鎊（約23億港元）的法律訴訟。此外，同樣上月，他就被爆控告荷里活男星麥克華堡（Mark Wahlberg）以及美國健身公司F45的創辦人欺詐罪名令他共損失了超過850萬英鎊（約8,296萬港元）的收入。