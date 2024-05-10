MIRROR內戰不斷　姜糖踩界去Stanley群組Sell姜濤新歌

男圑MIRROR「三大上弦」姜濤、Anson Lo及lan差不多同期推出新歌，形成自己人打自己的局面，但無損各首歌的受歡迎程度，每一首在網上影音平台上均受力捧，3首歌都逾過百萬收看次數，成績亮眼。

至本月8號晚為止，Anson Lo上架21日的《深閨》MV，收看次數為逾140萬；lan的《Thank You Postman》MV上架14日的收看次數逾190萬；至於只上架8日的姜濤新歌《好得太過份》MV亦過140萬收看次數，如單計上架日數及收看次數數字，似乎姜濤的《好得太過份》走勢最凌勢，再一次成功以作品代替說話，力壓Anson Lo及lan兩位隊友。

姜濤的新歌《好得太過份》收看次數火速破百萬，其粉絲「姜糖」可謂功不可抹，近半月來不停在網上催谷新歌，但就有網民踢爆「姜糖」為增加收看次數而踩其他成員場，網上流傳Stanley (大表哥）的粉絲群組截圖，疑似「姜糖」的網友將《好得太過份》的歌曲連結轉發在大表哥的粉絲群組，惹來「TeamStanley」（Stanley粉絲暱稱）微言，向「入侵者」好言相勸謂：「你知唔知自己喺邊度呀？」、「呢度唔係地球，你放錯地方啦」及「你嘅姜姜已經好紅唔使周圍再Send佢啲歌出嚟啦。」

而大表哥似乎不介意被「借位一用」，日前分享紋第二個紋身的短片，見半裸大晒六舊腹肌的他搭住韓籍紋身師膊頭，其左邊膊頭位多了一朵蓮花，原來他對蓮花情有獨鍾，全因為紀念亡母，相當有孝心。