南韓女星金惠奫　青春私服展活力

近期討論度超高的韓劇又點止《淚之女王》？還有由金惠奫、邊佑錫搭檔的穿越愛情劇《背著善宰跑》，劇情講述粉絲和偶像的雙向奔赴，呈現出偶像給予的強大支持感，支撐粉絲走過低潮，而引起廣大共鳴。劇中金惠奫穿搭純樸簡單，營造出超青春的感覺，而她私下穿搭同樣給給人一種青春活力，大家不妨參考一下。

1.多巴胺穿搭

私下的金惠奫穿着簡單的T-shirt牛仔褲，但也會從配色入手，上衣穿着鵝黃色T-shirt，配上淺色洗水牛仔寬腳褲，同時斜挎一個草綠色小袋子，完美演繹多巴胺穿搭，也具有夏日街頭的率性感，而高腰牛仔褲更能凸顯出其絕佳的頭身比例。另外，金惠奫也非常懂得搭配色彩繽紛的單品，除了黃色之外，還有許多紫色的穿搭，例如她會穿着藍紫色迷你牛仔裙，再搭配同色系洞洞鞋加襪子的造型，為了平衡整體的視覺效果，上半身則選擇了短款白色上衣，讓造型看起來乾淨清新，也從配色中玩出童趣感。

2.碎花裙

從金惠奫在社交平台上分享的日常穿搭中，不難發現碎花裙的存在，她所穿着的碎花裙款式的色調較深，可給人知性、內斂的感覺。而鞋子的款式不同也能營造出不同氛圍，例如配上帆布鞋或瑪麗珍鞋，帶有俏皮和復古的感覺；如果搭上一雙靴子，則能穿出氣質感，或像金惠奫般外搭一件黑色大衣，也能增加造型的層次感，留下沉穩氣質的印象。

3.西裝外套

不少人會利用西裝外套穿出Smart Casual的風格，金惠奫也不例外，但她亦會穿出可愛及氣質的感覺。例如她在休閒T-shirt和淺色牛仔褲外，再搭配灰色西裝外套，散發青春氣息的同時又能給人正式的感覺，兩者之間取得平衡。另外，金惠奫也曾經以格紋短裙配上奶茶色西裝的造型示人，再配上黑色皮鞋和同色襪子，溫柔的色調十分適合秋冬，而西裝外套的長度恰到好處，不會過過短或過長，又能拉長腿部線條，非常適合小個子女生參考。