吳業坤美國開騷前看NBA賽事　譚嘉儀:好有米

歌手譚嘉儀與吳業坤日前已飛到紐約，為明天舉行的「星空夏的音樂會」作準備，開騷之前，他們都各自尋歡，二人都分別於社交網晒相分享喜悅。嘉儀實行Chill番陣，行街歎咖啡，而吳業坤仲開心，撲飛入場看NBA球賽。

嘉儀接受東網獨家訪問時謂:「今次係我第2次嚟美國開演唱會，坐咗16個小時飛機，頭兩日真係好攰，要適應時差的確係有少少唔慣，但係過咗兩日就冇事，每次出show媽咪都全力支持，今次去到美國佢都唔例外！最開心係今年母親節可以同佢一齊過。」說到吳業坤入場看NBA賽事時，她說:「本身都好想同佢一齊去睇，不過咁啱撞正重要賽事日子，所以啲飛真係好貴，我真係唔捨得買，希望下次有機會嚟嘅時候可以睇到。」

而吳業坤於社交網晒出場內相，更留言:「估唔到有一日可以去到紐約睇NBA，咁啱今日唔使工作，撞正季後賽賽程，雖然係山頂位，但氣氛同視野都十分好，終於明白人生點都要睇一場NBA，半場嗰陣忍唔住手買咗件波衫，不過Jet lag中要用意志力先撐到完場。」而洪永城亦有留言問他:「可唔可以幫我問Brunson(謝倫賓遜)攞簽名？」而嘉儀則留言笑謂:「真係有米」。