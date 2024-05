視帝王浩信近年轉戰內地市場,早前佢就行出第一步,開通內地平台帳號,同網友更多交流,不過就衰喺重手filter之上。衰過一次嘅佢,依家就搣甩濾鏡煩惱,用「真面目」示人,網友自然受落,佢仲疑似想重回出道時嘅歌手路線,上載多張「專輯相」,更好大隻字寫上「Signal」,疑似轉「藝名」重新出發。

不過有資深粉絲就疑惑問佢,指記得佢喺2020年都仲話唔鍾意人哋叫佢「signal」王浩信回覆道:「這個字在我的生命里一直出現,一定有原因,所以大概是我很喜歡的另一句:a dream is a memory from the Future, dream,夢想,也是靈魂裏收到的信號,有夢想才有新的發現,所以keep dreaming!」睇嚟佢對自己曾經嘅花名都接受晒,仲以此為曲,大方又有才華。