偶感疲倦、又或飯前飯後，總來杯清茶，提神去膩，除了大眾喜愛的新派茶飲，坊間亦有高質茶湯，再加上不同的茶點或美食同來拼配，適時為各位提供愉快的品茶體驗。

創意純茶

本地咖啡店和便利店一樣多，但講究的茶館寥寥可數。中環新開的創意純茶店選用來自各地的原茶，為客人提供不同沖泡手法的茶湯，單品茶有玉羚鐵觀音、白芽奇蘭或湖北蒸茶等，另外有調配茶、花茶、花湯、花草茶、花草果茶、冰球茶、氣泡茶或茶凍等系列選擇，用來配各款點心或麵食，感覺剛好。茶館還有可供品茗工作坊、研習等不同區域，讓大家盡情放鬆身心。

龍井新茶

來到春天，有不同的春茶上市，最有人氣首推龍井，本地茗茶品牌近日推出應季的獅峰明前龍井系列，明前即於清明節前採摘的龍井茶，色翠、香鬱、味醇、形美，當中包括獅峰明前御選龍井、全手工炒製的獅峰明前龍井茶師精選和獅峰明前龍井（老欉）外，還有西湖明前龍井、浙井特級龍井等選擇。除此之外，還有應季的東山明前碧螺春、安吉白茶、六安瓜片和黃山毛峰等，在家泡一壼慢慢享用，最是寫意。

清爽氣泡茶

夏天來一杯冰涼的氣泡茶，暑氣全消。氣泡茶品牌趁母親節推出優惠，客人於品牌網站消費滿指定金十口十一月，可獲1份茉莉花味線香套餐，在芳香氣息下品茶，更加滋味。另外，品牌和中環五星級酒店合作推出二人下午茶套餐，到時會供應2杯氣泡茶，5月12日大家和媽媽去金鐘五星級酒店西餐廳用餐，首100位女性客人會獲贈迷你氣泡茶1支。

花香果香

人氣的手搖茶，經常推出不同口味，台灣茶飲品牌在夏天推出不同系列，玫瑰Q粿系列內有加鮮奶茶、荔枝氣泡飲、蘋果綠茶和荔枝烏龍口口味，玫瑰Q粿及自家製玫瑰露，令茶飲散發芳香。杧果/士多啤梨多系列，有杧果粒綠茶、杧果粒多多綠、杧果百香果綠茶、士多啤梨粒綠茶和士多啤梨粒多多綠選擇，配不同口味的夾心車輪餅，感覺剛好。

手打檸檬茶

近年手打檸檬茶相當富人氣，內地手工檸檬茶品牌剛於荃灣開設新分店，同時推出全新楊梅手工檸檬茶系列，楊梅車厘子冰茶酸甜滋味，愛酸的可選加入新鮮楊梅肉、香水檸檬和綠茶結合的楊梅檸檬茶，另因應新分店開幕，現時至6月15日，學生們於新店同時選購2杯飲品，第2杯會有半價，只單買1杯有9折。