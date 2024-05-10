張文慈直播帶貨企足12粒鐘　捱到盡收入僅維持日常開支

藝人張文慈今日（10日）到電台為歌手漢陽主持的節目《詩歌有Guide》擔任嘉賓。她自言現在長居於杭州，不過會經常香港和內地兩邊走，早前她就為無綫到深圳拍劇客串，而在內地則主要負責直播帶貨工作。

張文慈指最初決定定居內地是因為疫情：「有啲嘢做咗幾年之後開始熟咗，而且主要喺當時我香港冇工作，都為搵食，只要邊度有工作就會去邊度。」 她又透露幾乎每次直播都站立12小時，期間還要不斷更換衣服作示範，但收入卻只足夠應付日常生活。

張文慈在內地居住了四個城市，分享是上海、深圳、廣州和杭州，她指在不斷轉換新環境的同時，自己亦變得更加堅強和獨立，累積了很多經驗：「好多嘢我都可以一腳踢，我可以自己直接上門搵人畀貨我帶，我完全唔怕醜，就算直播間只得10幾個人，我都可以堅持。」稱現在自己變得返璞歸真，只希望身邊家人朋友都身體健康，自己有工開。

問到張文慈有沒有聽說好友張栢芝懷第四胎？張文慈就指沒有見過對方：「我完全唔知，都冇聽聞，少留意新聞。（約佢出嚟？）朋友嘅事基本上我唔會問，同埋大家做得呢行都明白，我亦都唔方便代佢答。」