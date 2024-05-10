Galaxy Starship　「型」向混能未來

Galaxy Starship概念SUV基於廠方自家研發的GEA全球智能新能源架構而設計，加入對開及上揭兩種打開形式的六車門設計。（互聯網）

在電動車熱潮下，吉利銀河（Geely Galaxy）最近發表了一款能以多種電氣化模式，包括純電驅動、綠色甲醇及兩者混合動力來行駛的新型概念SUV — Galaxy Starship，提供比單純電動更環保兼更靈活的未來移動出行選擇。

2,000km最大續航里程

Galaxy Starship嚴格來說是一款新型插電式混合動力車（PHEV），它跟傳統PHEV最大分別是不採用汽油或柴油等石化燃料，而是採用將二氧化碳（CO2）結合氫氣（H2）生產的綠色甲醇作新能源，並裝有增程器，配合插電式充電系統，提供純電動、綠色甲醇、混能及增程器等駕駛模式。廠方將此新型插電式混合動力系統，稱之為新一代「雷神」e-Hybrid混合電動動力系統；加上堪稱業界最輕、最小、最高效的11合1智能電驅系統，及已搭載於量產純電旗艦房車Galaxy E8的新一代「神盾」電池安全系統，在CLTC測試標準下，入滿綠色甲醇及充滿電的情況下，提供逾2,000km最大續航里程。

新能源架構緊貼潮流

為此，廠方特別自家開發出一個GEA全球智能新能源架構，最大特色是配備整合了AIGC生成式人工智能、自動駕駛及主動安全輔助等先進技術的自家研發智能數碼化底盤（AI Digital Chassis）平台。廠方表示，此底盤平台具備「自動飄移」功能，其反應時間僅4毫秒，比人類最快反應速度快25倍，可於極端條件下作出快速應變，提供主動駕駛安全輔助。造型方面，長逾5米的SUV車身，配備不少在近年概念車經常出現的元素，例如發光密封面罩、大尺寸輪圈、大玻璃車頂等，還加入對開及上揭兩種打開形式的六車門設計，以及於車頂尾部加裝智能航拍裝置等，非常緊貼潮流脈搏。

AI智能座椅駛出車外

當車門打開後，是一個偌大寬敞的車廂空間，採用獨特5座位布局，由一對前排座椅、一張雙座位後排梳化椅及一張中排AI智能座椅組成。後者不僅可聲控前後左右移動及變出不同斜度，還可自動駛出車外，根據導航載乘客到不超過1km的地方。換句話說，泊車後直接轉乘這張智能座椅，不用走路便可以載你到目的地。

此外，設於前座椅之間的飛橋式中央手枕連控制台末端位置及後排右側均設有全息投影器，讓各位隨時呼召數碼寵物出來互動一番。乘客還可戴上AR眼鏡，通過大型透明顯示器展開獨特的星際漫遊體驗。至於行車及多媒體娛樂資訊，除了可於錶台上的長梯形屏幕上顯示，還可切換至以投影形式呈現於前擋風玻璃上。